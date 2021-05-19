Süper Lig'de 'naklen yayın' pazarlığı' sert geçecek!
Süper Lig'de TFF ile Katarlı yayıncı kuruluş beIN Medya Grup'un yayın sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Ön görüşmeler başladı.
Süper Lig'de naklen yayın pazarlık trafiği başlıyor.
Süper Lig'de TFF ile Katarlı yayıncı kuruluş beIN Medya Grup'un yayın sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, lig için yayıncı adaylarıyla görüşmelere başladı.
Şu ana kadar Turkcell ve Türk Telekom'la görüşme gerçekleştiren komisyon üyeleri Netflix, Saadettin Saran ve D Smart'ın nabız yokladığını bildirdiler. Katarlıların ise indirim yapılmazsa her an çekileilecekleri iddia ediliyor.
Süper Lig için yurt dışında Türklerin yoğun olduğu ülkeler için özel paket hazırlanacak.
Lig için bir yıl anlaşması kalan beIN Medya Grup adaylık için henüz kararını vermedi.
Katarlı beIN Medya, 2016 yılıda Süper Lig için 500 milyon Dolar verdiği yayın ihalesini kazanmış, daha sonra indiriler aldığı için bu tutar hem kurdan zarar görmüş, hem de miktar 300 milyon dolarlara kadar inmişti.
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