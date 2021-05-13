Süper Lig'de şampiyon olan takım ne kadar kazanacak?
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftaya girerken, kupayı kaldıracak takımın ne kadar kazanç sağlayacağı merak konusu oldu.
Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Son hafta oynanacak müsabakalarda şampiyon olan takımın ne kadar kazanacağı ise merak konusu.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig'in 2020-21 sezonu şampiyonu 15 Mayıs Cumartesi günü belli olacak. Süper Lig'de şu an zirvede bulunan Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla eşit durumdayken, onları Fenerbahçe 2 puan geriden takip ediyor.
ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEYEN TAKIM NE KADAR KAZANACAK?
Şampiyonluk kupasını kaldıran takım, mali olarak bir hayli rahatlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan ekip, katılım bedeli olarak, kasasına 40 milyon avro koyacak. Bunun yanında Devler Ligi'nde alınacak her galibiyet için de 2,7 milyon avro ve her beraberlik için 900 bin avro kazanılacak.
Şampiyon olacak takıma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10 milyon lira ek ödeme yapılacağı biliniyor. Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kazanmaları halinde 25 galibiyet, 8 beraberlik ile bu sezon şampiyonluk primi hariç, 63 milyon lira kazanmış olacak.
Yayın gelirinden de bir pay elde edecek olan şampiyon takım, kasasına 3,2 milyon lira daha koyacak.
Tüm bu gelirler hesaba döküldüğünde, bu sezonun Süper Lig şampiyonu toplamda 600 milyon liraya yakın bir gelir elde etmiş olacak.
ŞAMPİYONLUK HAFTASI FİKSTÜRÜ
Süper Lig'in son haftasına girerken Beşiktaş +2 averajla lider konumda bulunurken, Galatasaray ile birlikte 81 puana sahip. Fenerbahçe ise 79 puanla 3. sırada yer alırken, şampiyonluk için rakiplerinin mağlup olmasını bekleyecek.
Cumartesi oynanacak 42. hafta maçlarında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, Fenerbahçe ise kümede kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.
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