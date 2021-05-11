Süper Lig'de şampiyonluk anı; ya düğün, ya düğüm!

11 Mayıs 2021 Salı, 08:51

Süper Lig'de bu akşam saat 20.30'da oynanacak 3 maç şampiylonu belirleyebilir.

Lider Beşiktaş, saat 20.30'da Karagümrük'le oynayacağı maçı kazanırsa büyük avantaj yakalayacak. Ancak Siyah-Beyazlıların puan kaybı, aynı saatte sahaya çıkacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı umutlandıracak.

Fenerbahçe saat 20.30'da Kadıköy'de eksik Sivasspor'u ağırlarken, Galatasaray da yine aynı saatte küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'la mücadele edecek.

Zirvede Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 yenerken puanını 78'e çıkardı ve liderle arasındaki farkı 3'e indirmişti. İkili averaj eşitlenirken Beşiktaş genel averajda da önde bulunuyor. Beşiktaş'ın +45, Galatasaray'ın +39 averajı bulunuyor. Ancak sarı kırmızılılar, bu akşam küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile oynayacak. Burada alınacak farklı bir sonuç bütün hesapları değiştirebilir. Beşiktaş'ın ise Galatasaray'a geçilmesi için en az bir yenilgi ya da iki beraberlik alması gerekiyor. Galatasaray'a şampiyonluk için sadece Beşiktaş'ın puan yitirmesi yetmiyor. Fenerbahçe'nin de en az bir karşılaşmada kayıp yaşaması lazım.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIŞI

Fenerbahçe'nin son saniyede attığı golle başkent deplasmanında Ankaragücü'nün yenmesi hem hesapları karıştırdı. Bu sonuçlardan sonra zirvede üçlü averaj denklemden çıktı. Fenerbahçeliler, şampiyon olmak için Beşiktaş'ın bir kez yenilmesini ya da iki kere berabere bitmesini bekleyecek. Beşiktaş bir maçı kazanıp bir karşılaşmayı kaybederse 84 puana ulaşıyor. Bu durumda Kanarya'nın iki maçını da alması durumunda 86 puana çıkarak şampiyon olma şansı var. Son iki haftada üçlü averaj için bir şans bulunuyor. Bunun için Beşiktaş'ın iki maçı kaybetmesi, Fenerbahçe'nin iki maçta da berabere kalması ve Galatasaray'ın bir galibiyet, bir beraberlik alması gerekiyor. Bu ihtimalde çok düşük. Üçlü averajda Fenerbahçe son sırada bulunuyor. Beşiktaş ile Galatasaray aynı puanı toplamış durumdalar. Ancak Beşiktaş daha fazla gol attığı için avantajlı durumda. Kartal, son iki haftada 4 puan çıkarırsa Galatasaray'ı puanla, Fenerbahçe'yi ikili averajla geride bırakıyor.

İŞTE O MAÇLAR

Zirveyi ve alt sırayı ilgilendiren maçlar yönetecek hakemler şunlar:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa