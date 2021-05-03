Alanyaspor'da yüzüne darbe alan Salih Uçan'dan kötü haber geldi
Bugün oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçında yüzüne darbe alarak hastaneye kaldırılan Alanyasporlu Salih Uçan'ın sezonu kapattığı öğrenildi.
Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olduğu maçın henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Bugün oynanan maçın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi. Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi. Salih Uçan'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih, bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin başına ne geldi?
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- 22 ilin valiliği alkole yasak getirdi