Alanyaspor'da yüzüne darbe alan Salih Uçan'dan kötü haber geldi

Bugün oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçında yüzüne darbe alarak hastaneye kaldırılan Alanyasporlu Salih Uçan'ın sezonu kapattığı öğrenildi.

DHA
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:23
Alanyaspor'da yüzüne darbe alan Salih Uçan'dan kötü haber geldi
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Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olduğu maçın henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Bugün oynanan maçın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi. Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi. Salih Uçan'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih, bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.


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