Sur çalışmaları sırasında ortaya çıktı: İstanbul‘da Osmanlı ve Bizans dönemine ait bin yıllık eserler bulundu

06 Mart 2021 Cumartesi, 13:16

Kültür Bakanlığı tarafından 2018’de başlatılan İstanbul Surları’nı onarma projesini yürüten İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Cankurtaran sahilindeki surları güçlendirmek için yapılan restorasyon çalışmaları sırasında hem Bizans, hem de Osmanlı dönemine ait eserler buldu. Zeminin dört metre altına kadar yapılan kazılarda bulunan ufak kilise, mezarlar, sarnıç, duvar resimleri, şarap ve zeytinyağı koymaya yarayan destiler gibi eserlerin tarihi bin yıl öncesine dayanıyor. Özellikle kazılarda ortaya çıkartılan Osmanlı fırınlarının 19. asrın başında, Topkapı Sarayı’nın çalışanları için ekmek yapıldığı düşünülüyor.

EKMEK FIRINLARI, KİLİSE, SARNIÇ…

Habertürk yazarı, tarihçi Murat Bardakçı da bugünkü köşesinde "İstanbul’un tarihini değiştirebilecek büyük keşif: Surlar onarılırken bin küsur senelik Bizans yapıları bulundu" başlıklı yazısında yeni bulunan yapılara dikkat çekti. Bardakçı, kazılarda nelerin ortaya çıkartıldığını şöyle özetledi:

"İkinci yüzyıla ait Roma duvarı, Osmanlı döneminde yapılan surlara destek vazifesi görmeleri için muhafaza edilip yıktırılmayan Bizans surları, yine Bizans devrinden kalma yapılar, meselâ imparatorluk saraylarından Mangana’nın devamı olabilecek kalıntılar, bir şapel, yani ufak bir kilise, mezarlar, sarnıç, duvar resimleri, zarar görmemeleri için özenle yerleştirilmiş gibi duran amforalar, yani şarap ve zeytinyağı koymaya yarayan destiler ile küpler ve nihayet arazinin hemen gerisinde kalan Topkapı Sarayı’nın görevlileri için kullanılmış ekmek fırınları…"