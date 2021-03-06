Sur çalışmaları sırasında ortaya çıktı: İstanbul‘da Osmanlı ve Bizans dönemine ait bin yıllık eserler bulundu
İstanbul Cankurtaran sahilde surları güçlendirmek için yapılan çalışmalar sırasında hem Bizans, hem de Osmanlı dönemine ait eserler bulundu. Zeminin dört metre altına kadar yapılan kazılarda bulunan eserler bin yıl öncesine ait.
Kültür Bakanlığı tarafından
2018’de başlatılan İstanbul Surları’nı onarma projesini yürüten İstanbul Rölöve
ve Anıtlar Müdürlüğü, Cankurtaran sahilindeki surları güçlendirmek için yapılan
restorasyon çalışmaları sırasında hem Bizans, hem de Osmanlı dönemine ait
eserler buldu. Zeminin dört metre altına kadar yapılan kazılarda bulunan ufak
kilise, mezarlar, sarnıç, duvar resimleri, şarap ve zeytinyağı koymaya yarayan destiler gibi
eserlerin tarihi bin yıl öncesine dayanıyor. Özellikle kazılarda ortaya çıkartılan
Osmanlı fırınlarının 19. asrın başında, Topkapı Sarayı’nın çalışanları için
ekmek yapıldığı düşünülüyor.
EKMEK FIRINLARI, KİLİSE, SARNIÇ…
Habertürk yazarı, tarihçi Murat
Bardakçı da bugünkü köşesinde "İstanbul’un tarihini değiştirebilecek büyük
keşif: Surlar onarılırken bin küsur senelik Bizans yapıları bulundu"
başlıklı yazısında yeni bulunan yapılara dikkat çekti. Bardakçı, kazılarda
nelerin ortaya çıkartıldığını şöyle özetledi:
"İkinci yüzyıla ait Roma duvarı, Osmanlı döneminde yapılan surlara destek vazifesi görmeleri için muhafaza edilip yıktırılmayan Bizans surları, yine Bizans devrinden kalma yapılar, meselâ imparatorluk saraylarından Mangana’nın devamı olabilecek kalıntılar, bir şapel, yani ufak bir kilise, mezarlar, sarnıç, duvar resimleri, zarar görmemeleri için özenle yerleştirilmiş gibi duran amforalar, yani şarap ve zeytinyağı koymaya yarayan destiler ile küpler ve nihayet arazinin hemen gerisinde kalan Topkapı Sarayı’nın görevlileri için kullanılmış ekmek fırınları…"
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