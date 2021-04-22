Suriye, İsrail'in nükleer reaktörünü hedef aldı
Suriye'den fırlatılan bir füze İsrail'in güneyindeki Dimona nükleer reaktörünün yakınında patladı.
İsrail ordu sözcüsü, Suriye'nin SA-5 tipi füzeyi İsrail'e ait savaş uçağına fırlattığını ama füzenin hedefini aşıp Suriye sınırının 200 kilometre güneyindeki Dimona bölgesine düştüğünü açıkladı.
Askeri sözcü, füzenin nükleer reaktöre isabet etmediğini, reaktörün yaklaşık 30 km uzağına düştüğünü belirtti.
İSRAİL MİSİLLEME YAPTI
Füze saldırısı sonrasında İsrail Suriye'ye misilleme yaptı. Suriye devlet haber ajansına göre, ülkenin hava savunma sistemi Şam'ın banliyölerine gerçekleştirilen bir roket saldırısını engelledi.
DÖRT ASKER YARALANDI
Suriye devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunması roketleri karşıladı ve bunların çoğunu düşürdü" diye belirtildi. Açıklamaya göre, İsrail saldırısında dört asker yaralandı.
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