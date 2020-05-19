Suriye’de Esad’ın kuzeninin varlıklarına el koyma kararı
Reuters, Suriye hükümetinin, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni ve ülkenin en zengin iş insanlarından biri olan Rami Mahluf'un varlıklarına el koyma kararı aldığını bildirdi.
Reuters’ın resmi bir belgeye dayandırdığı habere göre, Suriye hükümeti Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni ve ülkenin en zengin iş insanlarından biri olan Rami Mahluf’un varlıklarına el koyma kararı aldı.
19 Mayıs 2020 (bugün) tarihli ve Suriye Maliye Bakanı imzalı belgede karar “önleyici el koyma” olarak tanımlandı ve Suriye’de telekomünikasyon alanında düzenleyici otoriteye yapılması gerekli ödemeleri garanti altına almak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Bir süre önce Mahluf’un şirketlerine polis baskını olmuş, şirketlerin bazı yöneticilerinin gözaltına alındığı iddia edilmişti.
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