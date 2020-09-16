Suriyeli araştırması: ‘Dönelim ama nasıl?’
Kalkınma Atölyesi, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli göçebe ve yarı göçebe topluluklar ile Adana Ovası’nda yaşayan Suriyeli mevsimlik gezici tarım işçilerinin mevcut durum ve ihtiyaç analizlerini belirlemeye yönelik yaptığı araştırmanın raporunu yayımladı.
Bürge Akbulut, Ertan Karabıyık, Seda Akço ve Selin Ayaeş tarafından hazırlanan raporda, çocukların vakitlerini güvenli ve hijyenik olmayan ortamlarda geçirdikleri vurgusu yapıldı. Hurda toplayıp satan bir Suriyeli göçebenin, “Evimizi, toprağımızı özlüyoruz. Biz de dönmeyi istiyoruz ama nasıl döneceğiz?” şeklindeki yakınmasına da yer verildi. Rapordaki başlıklar şöyle:
Eğitim: Okulöncesi eğitime devam eden çocuğa rastlanmamış, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların ise çok azının okula devam ettiği görülmüştür.
Sağlık: Görece en rahat ulaştıkları hizmetin sağlık hizmeti olduğu gözlemlenmiştir.
İstihdam ve gelir durumu: Geçim kaynakları arasında seyyar satıcılık, müzisyenlik, ayakkabı boyacılığı, katı atık toplayıcılığı gibi günlük işler ve mevsimlik gezici tarım işçiliği yer almaktadır.
Yaşam: Çoğunluk tek göz odada veya çadırda, toprak veya beton zemin üzerinde, çok kısıtlı araç-gereç, mobilya vb. olanaklarla yaşamaktadır. İçme, kullanma suları ile tuvalet imkanları kısıtlı.
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