Suriyeli iki grup arasında silahlı çatışma: 3’ü ağır 5 yaralı
Kayseri'de, Suriyeli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de, Suriyeli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün gece Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Suriyeli oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Ömer T., Mehmet T. ve Muhammet B. pompalı tüfekle vurularak, Hasan T. ve Arrahman T. ise sopalarla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Pompalı tüfekle vurulan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olaya karışan Mahmut T., Beşar T. ve Abdurrahman T. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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