Bakan açıkladı: Suriyeli 432 bin 956 çocuk daha okullu olacak
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkemizde eğitim çağındaki 1 milyon 272 bin 692 sığınmacıdan, 839 bin 735’ninin eğitime devam ettiğini bildirdi. Bakan Selçuk, okullaşamayan 432 bin 956 geçici koruma altıdaki öğrencinin kayıt sürecinin ise sürdüğünü belirtti.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki sığınmacıların eğitimde yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.
Gürer, önergesinde, “2020-2021 eğitim yılında okula giden Suriyeli öğrenci sayısının illere ve cinsiyete göre dağılımı nedir? Suriyeli öğretmen sayısı kaçtır? Suriyeli öğrencilerden oluşan okul sayısı kaçtır? Okullarda öğrencilere psikolojik eğitim verilmekte midir? Okula devam yaşında olup okulla buluşmayan Suriyeli çocuk sayısı kaçtır? Okula başlayıp eğitimini bırakan Suriyeli sayısı kaçtır” şeklindeki sorularına yanıt istedi.
15 BİN 839 OKULDA EĞİTİM GÖRÜYORLAR
CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, geçici sığınma altındaki öğrencilerin devlet okullarında, Türk akranlarıyla birlikte eğitim öğretim gördüklerini belirterek” Bu öğrenciler yaklaşık olarak 15 bin 839 okulda eğitim öğretim faaliyetlerine katılmaktadır” dedi.
Okullarda Suriyeli öğretmenlerin de görev yapmamakta olduğuna dikkat çeken Bakan Ziya Selçuk, “Teşvik ödemeleri UNICEF tarafından yapılmakta olan Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda destek olan Suriyeli gönüllü eğiticiler görev yapmaktadırlar. Gönüllü eğitici sayısı 11.911‘dir” diye konuştu.
839 BİN SURİYELİ ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, eğitim çağında 1.272.691 ( 5-17 yaş) nüfus bulunmaktadır. Eğitim çağındaki nüfusun 839.735’i öğrenci olup, eğitim öğretime dahil edilmiştir. Okullaşamayan 432.956 geçici koruma altındaki öğrencilerin okullara kayıt süreci ise devam etmektedir” açıklamasında bulundu.
SURİYE SORUNU ÇÖZÜLMELİ
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Gürer, “AKP tarafında uygulanan yanlış dış politikaların bedelini ne yazık ki tüm ülke olarak ödüyoruz. Suriye’de oluşan sorunların ülkemize yansıması resmi olarak 3,5 milyon, dolaylı olarak ise 5 milyonu bulan insan göçü almamız oldu. Sonuçta ülke nüfusu bu göç dalgası ile değişti. Hemen hemen her ilde yerleşik yaşama geçen Suriyelilerin okuma çağına gelen çocuklarına doğal olarak eğitim veriliyor. Görünen o ki bu doğum hızıyla, bir kaç yıl sonra gelen ve burada doğan nüfus ülkemizdeki Suriyeli sayısını oldukça artıracak. Bu insanların ülkelerine dönmesi Suriye iç savaşının sona ermesine bağlı. Bunun gerçekleşmesi için de uluslararası diplomatik mücadele ile yoğun çabalar gösterilmesi gerekmektedir. Acaba Suriye’de sorunlar bitince geri gidiş sağlanır mı? Bu soru da muammadır. Her ilde iş kuran, iş yeri açan ve mülk edinenlerin geri gitmesinin zor görüldüğü de dikkate alındığında, Türkiye en azından gelecek için gerekli planlamaları bugünden itibaren yapmalıdır” diye konuştu.
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