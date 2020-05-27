Suriye'nin İdlib kentinde TSK konvoyu geçişi esnasında patlama
Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. DHA'nın haberine göre patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İdlib’de TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen
patlayıcının infilak ettirildiği ve yaralılar olduğu aktarıldı.
Suriye’nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi
sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
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