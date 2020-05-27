Suriye'nin İdlib kentinde TSK konvoyu geçişi esnasında patlama

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:44

İdlib’de TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen patlayıcının infilak ettirildiği ve yaralılar olduğu aktarıldı.



Suriye’nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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