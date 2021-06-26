Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

26 Haziran 2021 Cumartesi, 09:20

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı Survivor 2021'de final günü heyecanı yaşandı. Zorlu sezonun ardından İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı. Yarı finalde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel elendi, İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz finale kaldı.

ŞAMPİYON İSMAİL OLDU

Canlı SMS oylaması sonrası Acun Ilıcalı, heyecanlı bekleyişi bitirdi. Survivor'un bu yılki şampiyonu İsmail Balaban oldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Gözyaşları içinde şampiyonluğunu kutlayan İsmail, "Çok mutluyum. Bu mutluğu yaşadığım için çok mutluyum. Ben herkesin bildiği İsmail'im. Oy veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban, 1987 yılında dünyaya geldi. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kaldı ve Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi oldu. Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde dünyaya gelen İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey'dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır. Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tahsil görüyor.

Balaban, 2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı. 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu.

2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.