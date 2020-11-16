'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen ve afet durumunda açıklamaların sadece valiliklerce yapılması talimatını veren genelgenin, bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalandığı öğrenildi.
ANKA'nın edindiği bilgiye göre bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 İl Valiliğine 23 Ekim 2020 tarihinde "Afet ve Acil Durumlarda kamuoyunun Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderildi. Afet ve Acil durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre kamuoyununun bilgilendirilmesinde illerde valiliklerin yetkilendirildiğinı anımsatan Bakan Soylu'nun genelgesi şöyle:
GEREKÇE: DAHA SAĞLIKLI KRİZ İLETİŞİMİ
"Özellikle yaşanan hadiselerin ilk anından verilen ve teyitli olmayan bilgiler kamuoyunda yanlış anlaşılmalara, vatandaşlarımızda paniğe ve spekülasyona neden olmakta, afetin yönetimini güçleştirmektedir. Bu sebeple afet bölgesinde kriz iletişiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından açıklamaların valileklerimiz tarafından yapılmasını, belediye başkanlırımız, muhtarlarımız ve diğer kamu görevlilerimiz tarafından basın yayın organlarına açıklama yapılmamasını önemle rica ederim."
İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız da bu genelgeye atıf yaparak, 7 Kasım 2020 tarihinde il içinde resmi kurumlara benzeri içerikli talimat göndermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Mazgalı izleyen köpek itfaiyeyi harekete geçirdi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Mazgalı izleyen köpek itfaiyeyi harekete geçirdi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı