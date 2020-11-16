'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş

16 Kasım 2020 Pazartesi, 18:40

ANKA'nın edindiği bilgiye göre bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 İl Valiliğine 23 Ekim 2020 tarihinde "Afet ve Acil Durumlarda kamuoyunun Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderildi. Afet ve Acil durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre kamuoyununun bilgilendirilmesinde illerde valiliklerin yetkilendirildiğinı anımsatan Bakan Soylu'nun genelgesi şöyle:

GEREKÇE: DAHA SAĞLIKLI KRİZ İLETİŞİMİ

"Özellikle yaşanan hadiselerin ilk anından verilen ve teyitli olmayan bilgiler kamuoyunda yanlış anlaşılmalara, vatandaşlarımızda paniğe ve spekülasyona neden olmakta, afetin yönetimini güçleştirmektedir. Bu sebeple afet bölgesinde kriz iletişiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından açıklamaların valileklerimiz tarafından yapılmasını, belediye başkanlırımız, muhtarlarımız ve diğer kamu görevlilerimiz tarafından basın yayın organlarına açıklama yapılmamasını önemle rica ederim."

İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız da bu genelgeye atıf yaparak, 7 Kasım 2020 tarihinde il içinde resmi kurumlara benzeri içerikli talimat göndermişti.