Susma: Tanıklar ve Uzmanlarla Kadına Yönelik Şiddet
Katmanlı ve karmaşık bir toplumsal sorun olarak “Kadına Yönelik Şiddet” meselesi Nuray Karadeniz’in kitabı Susma’nın temel derdi. Kitabın merkezinde şiddetin bütün biçimleriyle hedef aldığı kadın ve çocukların özgün hikâyeleri yer alıyor. Tanıkların anlattığı sarsıcı ve gerçek hikâyeleri akademisyen ve avukatların anlattığı nesnel açıklamalar, yorumlar dengeliyor.
“Bir milletin biyolojik, kültürel ve sembolik olarak
yeniden üretilmesi o milletin entelektüellerinden ve bürokrasisinden çok o
ülkenin kadınlarından beklenmektedir.” Nira Yuval-Davis
Uzun
yıllar çeşitli ulusal televizyon kanallarında sanayi, moda ve gezi programları,
yapımcılığı ve sunuculuğu yapan Nuray Karadeniz’in gezi-anı kitabı Ve Yolculuk,
kadının tarihsel hikâyesini anlatan İşşâ’nın ardından yeni kitabı Susma,
geçtiğimiz ay A7 Kitap etiketiyle okurla buluştu.
Bireysel
boyutu her ne kadar dikkatten kaçmasa da katmanlı ve karmaşık bir toplumsal
sorun olarak “Kadına Yönelik Şiddet” meselesi kitabın temel derdini
oluşturuyor.
Tanıkların
anlattığı sarsıcı ve gerçek hikâyeleri akademisyen ve avukatların anlattığı
nesnel açıklamalar, yorumlar dengeliyor. Günceli iyi kavrayan yalın dil ve
anlatımıyla konuya ilgi duyan her yaştan okura hitap eden nitelikli bir
inceleme kitabı var elimizde.
Karadeniz,
kitabın giriş bölümünde bilimsel kaynaklardan yaptığı okumalara getirdiği özgün
yorumlarla cinsiyet kavramını tanımlıyor.
CİNSİYET
KAVRAMINA BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM
Çoğumuz
“Ben kimim?” sorusunun yanıtını toplumun bize verdiği rollerden hareketle
veririz. Toplumsal cinsiyetimiz sadece kadın ve erkek olduğumuz için bizden
beklenen davranış ve sorumluluklardır. Kadınlar ev içi alan üzerinden eş ve
anne olarak, çalışma hayatına atılsa da bu rollere dair beklentilerin sürdüğü varlıklardır.
Erkek ile
kadın arasındaki eşitsizlikler, güç üzerinden işbölümü aracılığıyla bir
tanımlama değil de birlikte yaşamı sürdürebilme amacına odaklanıldığında daha
azaltılabilir gözükmektedir. Yazara göre çözüm için cinsiyet kavramını
ayrımcılıkla değil bütüncül biçimde ele almak gerekiyor.
Susma’nın
merkezinde, Türkiye’de yaşanan kadına yönelik şiddetin boyutlarını açıklıkla
ortaya koyan, şiddetin bütün biçimleriyle hedef aldığı kadın ve çocukların
özgün hikâyeleri yer alıyor. Nuray Karadeniz, görüşme yöntemi aracılığıyla bu
hikâyeleri okula buluşturuyor.
Kadına
yönelik şiddette genetik ve çevrenin etkisi, şiddetin psikolojik ve tıbbi
boyutu, kökenleri, namus kavramı, mağdurlara hukuki destek amacıyla kurulan
sivil toplum örgütleri, boşanma davalarında yaşanan sıkıntılar, sığınma evleri
gibi konuyla ilgili birçok temel mesele alanında uzman akademisyen ve
avukatların yalın anlatımlarıyla derinlik kazanıyor, daha anlaşılır hale
geliyor.
FAİLLER
VE MAĞDURLAR
Yaşamı
farklı dinamikler üzerinden etkileyen kadına yönelik erkek şiddeti olgusunun ayrıca
faillerini dinleyen, gözleyen, tanıkları ortaya çıkaran Susma, yakın dönemde
yaşanan şiddet olaylarını bizzat mağdurların ağzından aktararak okurla
buluşmasına aracılık ediyor.
Kitabın
son bölümü yaşanan şiddetin neden ve sonuçlarını açıkça gösteren araştırma
raporlarından oluşuyor. Kanunlar, Berfin’in mektubu ve sonsöz niyetine yazarın
çıkarımlarıyla kitap sonlanıyor. Ek olarak çözüm önerilerine bakıyoruz.
Kadınların
çalışma hayatına daha fazla katılması, sevgi ve saygının çocukluk evresinde
çocuklara özenle öğretilmesi, bilinç yükseltme faaliyetleri, özellikle kızlar
için temel eğitim, kadın sığınakları, acil telefon hatları, tehdit altındaki
kadınların başvurabileceği/sığınabileceği acil durum istasyonları, cezaların
artmasını öngören bazı yasa değişikliği önerileri ilk bakışta hemen dikkat
çekiyor.
Karadeniz,
şiddetle ilişkili bütün tarafların hikâyelerini, görüşlerini ve akademik
camianın konuya dair ürettiği bilgiyi kendine özgü bakış açısıyla kurguluyor.
Kadına yönelik erkek şiddeti konusundaki tartışmalara dair genel bir fotoğraf
çekmekle yetinmiyor, yeni bir yön ve perspektif sunuyor. Daha çok okunması ve
çözümler üretilmesi dileğiyle…
Susma, Tanıklar ve Uzmanlarla Kadına Yönelik Şiddet / Nuray Karadeniz / A7 Kitap / 296 s. / 2020.
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