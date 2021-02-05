"Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de "ekmekle çirkin oyun"
"Süt banyosu" ve "dönerle dans" rezaletinden sonra bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntü tepkilere neden oldu.
TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan ve Mersin'de çekildiği tahmin edilen videoda, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyan bir gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor. Tepki çekilen görüntü sosyal medyada paylaşılarak, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bu arada görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.
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