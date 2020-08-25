Süt üreticisi zorda

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Çiğ süt fiyatları 14 aylık süre için brüt 2 lira 30 kuruşta sabitlenirken, bu tarihler arasında süt yem fiyatları yüzde 15.4, mısır silajı yüzde 21.1, yonca otu ise yüzde 15.2 oranında arttı. Süt fiyatları acilen artırılmalı, üreticide en düşük fiyat 2 lira 80 kuruş olmalıdır” dedi.

Ulusal Süt Konseyi’ni en kısa zamanda yeni fiyat belirlemeye davet eden Bayraktar, “Fiyatlar belirlenirken yemde meydana gelen artışlar dikkate alınmalı. Maliyet artışlarını durdurmaya yönelik tedbirler hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

Türkiye’de üreticilerin diğer ülke üreticilerine kıyasla daha düşük fiyata çiğ süt sattığına da dikkat çeken Bayraktar, şöyle devam etti: “100 litre süt Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 32.50 Avro’ya satılırken bizde 27.24 Avro’ya satılmaktadır. Süt üreticilerimiz, Letonya ve Litvanya’dan sonra en düşük fiyata süt satan üretici konumundadır. Fiyat sorununa çözüm bulunmazsa süt üreticileri ve süt sektörünün geleceği sıkıntıya girecektir.”