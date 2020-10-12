Suudi Arabistan: Türkiye’ye ambargo uygulamıyoruz

12 Ekim 2020 Pazartesi, 14:24

Suudi Arabistan tarafından geçtiğimiz günlerde “Her şeye ambargo uygulayın” açıklamasının ardından konu yurt dışı basında da yer aldı. Financial Times tarafından gündeme alınan ambargo konusu “Türk malları üzerindeki gayri resmi Suudi ambargosu küresel moda devlerini vuruyor” başlıklı haberde yer aldı. Söz konusu haberde İspanyol Mango'nun “Türkiye'deki tedarikçilerine ambargo konusunda bilgi verdikleri belirtildi.”

Haberde Türkiye'den giden mallara ambargo uygulandığı için Türkiye'de üretim yapan Mango'nun alternatif yollar aradığı da haberde yer aldı. Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Türk ürünlerine bir kısıtlama uygulanmadığı belirtildi. Hükümetten yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticarette ‘pandemi etkisi dışında dikkate değer bir gerileme olmadığı' vurgulandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, hükümetin basın odasından yapılan açıklamada Riyad yönetiminin serbest ticarete ve uluslararası anlaşmalara bağlı olduğu vurgulandı.

DEV MARKALAR YORUM YAPMADI

Türkiye'de üretim yapan İsveçli H&M Suudi ambargosunun etkilerini görmek açısından daha çok erken olduğunu vurguladı. Marks&Spencer ve Zara'nın sahibi Inditex ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Dünyanın en büyük gemi taşımacılığı şirketi Maersk ise geçen ay müşterilerine gönderdiği mesajla Suudi Arabistan ile Türkiye ticareti arasında büyüyen sorunlara işaret etmişti.

İki ülke arasındaki sorunlar havacılık sektörünü de etkiliyor. Dubai ile İstanbul arasındaki uçuşlar pandemi döneminden bu yana yapılmıyor.