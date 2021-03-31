Suudi Arabistan'da salgın önlemleri: Teravih namazları 10 rekat kılınacak
Suudi Arabistan’da bu yıl ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağı açıklandı.
Suudi Arabistan’da Kabe ve Mescid-i Nebevi’de ramazan ayı hazırlıkları, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı. Salgın kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edeceği duyuruldu.
Yetkililer, ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan, Kabe’deki Mataf alanının sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı da duyuruldu.
Namaz kılındığı vakitlerde yaşlı ve engelliler de kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılabilecek.
SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ VAKA DURUMU
Suudi Arabistan’da son açıklanan verilere göre 388 bin 866 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 6 bin 656 kişi virüsten hayatını kaybederken, 377 bin 304 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 4 bin 906 olarak duyuruldu.
Video Haberler
- Adam boyu kar! Ekipler zor anlar yaşadı
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi! Baskın kamerada
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- 'Öpücük' rüşvet sayıldı
- Andımızı okudu, İYİ Parti grup toplantısında büyük alkış
- Antalya'da trafikte şaşkına çeviren görüntü
- Dehşet kamerada: İş insanının villasında can pazarı
- İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı' sorusuna yanıt
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den flaş HDP kararı
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- Ulaştırma Bakanlığı’nın skandal ihalesi
- AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
- Merkez'den 'faiz' ve 'enflasyon' mesajı
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Ankara'da yüz yüze eğitim kararı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
- İstanbul'da flaş koronavirüs kararı