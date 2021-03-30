Abone Ol google-news

Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında mutasyonlu virüs ve AKP kongrelerine ilişkin konuştu. Tepki çeken AKP kongreleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 17:41

Koca şöyle konuştu:

"Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz."

Video Haberler