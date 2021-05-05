Suudi Arabistan'dan flaş Hac açıklaması

Suudi Arabistan'da Riyad yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtildi.

Reuters
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:11
Suudi Arabistan'dan flaş Hac açıklaması
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Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle yurtdışından hac ziyaretlerini bu sene de yasaklamayı değerlendiriyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak bu kararın alınmasında tüm dünyada koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ve virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının etkili olacağını söyledi.

Kaynaklar yasak ile ilgili değerlendirmenin devam ettiğini, henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi.


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