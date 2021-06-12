Suudi Arabistan’dan hacı adaylarına kötü haber

12 Haziran 2021 Cumartesi, 15:17

Hac ve Umre Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu yıl hac görevi için Kovid-19 salgını ve mutasyonları için tedbir alındığını belirterek toplam hacı adaylarının 60 bin ile sınırlandırıldığını açıkladı. Ülkede hali hazırda yaşayan ve aşı olan vatandaşlarının başvurabileceği ifade edildi.