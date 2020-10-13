Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 'örtülü boykot'
Suudi Arabistan, Türkiye'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı şekilde uyguladığı boykotu reddediyor. Ancak bizzat ülkenin Ticaret Odaları Başkanı tarafından desteklenen boykot, bugün Türkiye'deki bir çok sektörü riske atıyor.
Fas, Türkiye'den 1200 ürüne yüzde 90'a yönelik ek vergi getirdi. Emirliklerin Türkiye'ye uçuş boykotu sürüyor. Türkiye'ye karşı bölgedeki siyasi cepheleşme giderek topyekün bir ekonomik boykota dönüşüyor. FT'de yer alan habere göre İspanyol Mango, Türkiye'deki üreticilerine bir e-mail göndererek “Suudi Arabistan'a Türkiye'den gönderilen mallarda yaşanan gümrük gecikmeleri üzerine alternatifler üzerinde çalışıldığını” bildirdi.
İşadamları durumdan Türkiye'de üretip Körfez'e satış yapan tüm üreticilerin etkilendiğini söylüyor. Türk işdünyası liderleri geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a gümrüklerde Türk ürünlerine zorluk çıkarılmaması çağrısında bulunmuştu. Hükümetten boykotla ile ilgili henüz yapılmış bir açıklama yok
Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Suudi Arabistan, Türkiye'ye Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı şekilde boykot uyguladığını resmi ağızlandan reddediyor. Ancak kısa süre önce ülkenin Ticaret Odaları Başkanı, Türkiye'de üretilen her türlü ürüne boykot çağrısı yapmıştı. Türkiye'nin 2019'da Suudi Arabistan'a ihracatı 3.2 milyar dolar. Türkiye'de 11 milyar dolarlık Suudi yatırımı bulunduğu tahmin ediliyor. Bu yatırımın yüzde 25'i gayrimenkul sektöründe. Türkiye'nin ise Suudi Arabistan'daki toplam yatırımı 643 milyon dolar.
FAS VERGİYİ YÜZDE 90 ARTIRDI
Türkiye'ye yönelik ekonomik boykota son olarak Fas da katıldı. Türkiye ile var olan serbest ticaret anlaşmasını (STA) değiştirerek 1200 üründe yüzde 90'a ulaşan ek vergiler getirdi. Ek vergiler özellikle tekstil, deri ve otomotiv ürünlerinde geçerli olacak.
TÜRK ÇALIŞANLARI EVLERİNE GÖNDERİYOR
Birleşik Arap Emirlikleri'nde korona nedeniyle yapılan işten çıkarmalarda Türk çalışanlara ‘öncelik verildiği' iddia ediliyor. Dubai, Avrupa'da 2. dalgayı yaşayan ülkelerle dahi uçuşları yeniden başlatırken corona virüsü bahane edilerek İstanbul ile havayolu trafiğini bir türlü yeniden açmıyor. Dubai'nin Türkiye'ye uçuş boykotu ile ilgili haberimize henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
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