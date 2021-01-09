Suudi Arabistan’ın Katar’la anlaşmasının ardından sınır kapısını açtı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud’un Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıklamıştı. Suudi Arabistan, Körfez krizini sonlandıran anlaşmanın uygulanması çerçevesinde Katar ile arasındaki Selva Sınır Kapısı'nı açtı.
Suudi Arabistan, Katar’a uyguladığı ambargoyu kaldırmasında anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından, El-İhbariyye kanalı, Twitter hesabından, Selva Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Katarlıların Suudi Arabistan'a girmeye başladığını gösteren görüntülere yer verdi.
KÖRFEZ'DE 3,5 YIL SONRA UZLAŞMA
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.
Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.
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