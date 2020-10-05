Suudi Arabistanlı yetkiliden Türk mallarına boykot çağrısı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 12:41

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan cumartesi günü Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” dedi.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye’den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı.

Reuters’ta yer alan habere göre, aynı zamanda Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politikadaki görüş ayrılıkları ve İstanbul’da hunharca katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sebebiyle gergin durumda.