Suudi Arabistanlı yetkiliden Türk mallarına boykot çağrısı
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında ithal ürünlerin ticaretinin engelleme gerginliği sürerken, Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan açıklamada bulundu. “Her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi.
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan cumartesi günü Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” dedi.
Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye’den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı.
Reuters’ta yer alan habere göre, aynı zamanda Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politikadaki görüş ayrılıkları ve İstanbul’da hunharca katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sebebiyle gergin durumda.
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