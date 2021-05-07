Suudi yetkili İran ile görüşme yapıldığını doğruladı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Rayed Krimly, İran ile görüşme yapıldığını doğruladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, bölgedeki gerilimi azaltmanın yollarının değerlendirilmesi için İran ile görüşme yapıldığını ancak sonuçlardan bahsetmek için çok erken olduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nda politika planlayıcısı olan Büyükelçi Rayed Krimly, İran ile görüşmelerin yapıldığını Suudi tarafından teyit eden ilk yetkili oldu.
Krimly, "Umarız (görüşmeler) başarıyla sonuçlanır fakat somut bir sonuca varmak için henüz çok erken" dedi.
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