Suudilerin Türk ürünlerine ambargosu büyüyor! Ürün raflarına Yunan bayrağı astılar
Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı boykot büyüyor. İktidardan Suudilerin uyguladığı boykota bir açıklama gelmezken Riyad’daki süpermarketlerde Türk ürünlerinin bulunduğu raflar boşaldı. Aynı raflara Yunanistan bayrağı asılıp, “Yunan ürünleri gelmiştir” tabelası konuldu.
Suudi Arabistan'daki süpermarketlerde Türkiye'de üretilen ürünler raflardan indirilirken yerine Yunanistan, Mısır ve Fas'ta üretilen ürünler yerleştiriliyor. Riyad'da pek çok süpermarkette Türk ürünlerinin bulunduğu raflara Yunan bayrakları asılarak, “Yeni ürünler gelmiştir” duyurusu yapılıyor. Suudi Arabistan'daki Türkiye boykotu yayılırken Türkiye'de hükümetten konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.
20 MİLYAR $ İDDİASI
Boykotun ilk resmi duyurusunu attığı bir tweet ile yapan Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan Al Ajlan son yaptığı açıklamada ise boykotun Türkiye'ye 20 milyar dolara mal olacağını iddia etti. Ajlan, Suudi basınına verdiği son demeçte “Türkiye'ye 1.5 milyon turiste mal olacak bu boykotun onlara maliyetinin büyük olacağını düşünüyorum. Binlerce yatırımcı, turizm sektörü ve ithalat… Ülkedeki her işadamının ve kişinin görevi, hükümetimizi ve insanımızı hedef alan bir ülke ile ilişkiyi kesmektir” dedi.
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