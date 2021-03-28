Rus kozmonot paylaştı: Süveyş'teki durum uzaydan nasıl görünüyor?
Rus kozmonot Sergey Kud-Sverchkov, Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına yol açan dev konteyner gemisi Ever Given'in uzaydan nasıl göründüğünü gösteren fotoğraflar yayınladı. Kanalda beş günden fazla bir süredir trafik akışı sağlanamıyor.
Kozmonot Kud-Sverchkov, Instagram'da yayınladığı iletisinde, küçük römorkörlerin dev gemiyi hareket ettirmeye çalıştığı görselleri paylaştı.
Russia Today'de (RT) yer alan habere göre, Tayvanlı bir nakliye şirketi tarafından işletilen gemi Salı günü karaya oturdu ve 320'den fazla gemiyi kanal sırasında mahsur bıraktı. Ever Given’in pruvasının etrafındaki çamur ve kumu temizlemek için kazıcılar gönderilmesine karşın tıkanıklık şu ana kadar sona erdirilemedi.
Süveyş Kanalı İdaresi başkanı Korgeneral Usame Rabie gazetecilere verdiği demeçte, geminin ne zaman yeniden yüzdürüleceğinin net olmadığını söyledi.
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