Taahhütname imzalamayan velinin çocukları okula alınmayacak iddiası

09 Eylül 2020 Çarşamba, 10:56

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı bilgi formunu imzalamayan velinin çocuğunun okula alınmayacağı öne sürüldü

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Millî Eğitim Bakanlığı'nın okul müdürlüklerine velilere imzalatılmak üzere “Salgın hastalıklar (Covid-19 vb.) kapsamında karşılıklı (veliler, öğrenciler vb.) yapılacak taahhütname ve bilgi formu” gönderdiğini yazdı. Öztürk, okul yöneticileriyle konuştuğunu belirterek, "Taahhütnameyi imzalamayanın çocuğunun okula alınmayacağını öğrendim" ifadesini kullandı.

Öztürk, "Her okul yönetimi ile öğrenci velisi arasında yeni öğretim yılı başlamadan önce taahhütname imzalanacak. Burada 'Karşılıklı yükümlülükler'den söz ediliyor, ama sözleşme metnini okuduğumuzda tam anlamıyla okul yönetimini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı sorumluluktan kurtarma sözleşmesi olduğunu anlıyorum" dedi.

Sözleşmenin maddelerini de köşesinde paylaşan Öztürk şunları kaydetti:

1- Veli, çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren öğrencisini okula göndermemelidir. Öğrenciyle ilgili okula bilgi verilir ve öğrenci sağlık kuruluşlarına yönlendirilir.

2- Veli, aile içerisinde salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren ya da tanısı konan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilir. Okula öğrenci gönderilmemelidir.

3- Öğrencilerin okula bırakılması ve alınması esnasında personel ve veliler salgın hastalık dönemiyle ilgili önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske kullanmalıdırlar.

4- Mümkünse her gün aynı veli öğrenciyi almalı ve bırakmalıdır.

5- Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne / büyükbaba / anneanne / dede gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik rahatsızlığı olanlar vb.) kişiler öğrencileri okula bırakıp almamalı.

6- Okula giriş / çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalı.

7- Veliler ve öğrenciler sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi için okul içerisinde düzenlenmiş olan çizgilere ve uyarı işaretlerine dikkat etmelidirler. Maskesiz okula gelinmemelidir. Maskesi olmayan veliler personel tarafından uyarılmalı, maske temini konusunda yardımcı olunmalıdır.

8- Okulun girişlerine konulan personel, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için gerekli olan antiseptikler kullanılarak okula giriş yapılmalıdır.

9- Öğrencilerin devamsızlığı takip edilmeli. Devamsızlığının salgın hastalıkla ilişkisi olması durumunda veli, okul yönetimini konuyla ilgili bilgilendirmelidir.

10- Veli, Sağlık Bakanlığınca belirlenen önlemlere ve okul yönetiminin kendi içerisinde düzenlemiş olduğu kurallara uymak zorundadır.

Yazının son bölümünde “DİKKAT” deniliyor ve uyarı şöyle yapılıyor: “Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması halinde çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem konusunda bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim.”

Bu bölüm okul yöneticisi, öğrenci velisi tarafından karşılıklı imzalanacak. Üstelik bu zorunlu. Taahhütnameyi bir avukata incelettirdim. Şunları söyledi: Taahhütnamedeki 10 maddenin tamamı veli ve öğrenciye sorumluluk yüklüyor. Milli Eğitim Bakanlığı il okul yönetimini sorumluluktan kurtarmak adına hazırlandığı çok açık. Okulların açılma kararını tamamen özel okulların baskısına ve finansal kaygıya bağlıyorum” dedi.

Hemen belirtelim, taahhütnameyi imzalamayanın çocuğunun okula alınmayacağını da konuştuğum okul yöneticilerinden öğrendim.