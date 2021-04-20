Tabancayla başından vurulan çocuk ağır yaralandı
Adana'da, evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri sulayan çocuk, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancayla başından ağır yaralandı.
Adana'da, 8 yaşındaki M. G, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki müstakil evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri suladığı sırada başından tabancayla vuruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan M.G, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.G, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Bölgede inceleme yapan polis, silahı kullanan kişiyi tespit edebilmek için araştırma başlattı.
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