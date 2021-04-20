Tabancayla başından vurulan çocuk ağır yaralandı

20 Nisan 2021 Salı, 17:30

Adana'da, 8 yaşındaki M. G, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki müstakil evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri suladığı sırada başından tabancayla vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan M.G, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.G, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Bölgede inceleme yapan polis, silahı kullanan kişiyi tespit edebilmek için araştırma başlattı.