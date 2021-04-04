CHP'li Murat Bakan, 600 ton asbest taşıyan gemiyi 4 bakana sordu

04 Nisan 2021 Pazar, 09:59

CHP’li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, “Toprağımızı, havamızı, denizlerimizi kirleten, dünya incisi ege kıyılarını riske atan, daha önce Aliağa-Foça kıyılarında felakete yol açan, canlı-cansız doğaya zarar veren gemi sökümüyle ilgili olarak; söküm işlemini yapan işletmelerde asbestin öncelikle o bölgeye vereceği zarara ilişkin hangi ön çalışmalar yapıldı?” diye sordu.

Söküm işlemleri sırasında, doğa ve halk sağlığı yönünden bir felakete yol açılmaması için hangi tedbirler alındığını soran CHP’li Bakan, asbestli gemilerin sökümünün, işlem yapılan yerin doğal hayatına, deniz, toprak ve kirliliğine ve insan sağlığına yönelik etkilerini inceleyen bir çalışma yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Bölge halkının ve konuyla ilgili çalışan sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin, uyarılarının ve önerilerinin gemi söküm süreçlerinde dikkate alınmadığına değinen CHP’li Bakan, Kurum’dan bunun sebebini açıklamasını istedi.

Sökülmek üzere Türkiye’ye getirilen gemilerin parçalanmadan önce yapılan kontrollerinde saptanan asbest miktarı ile dış kaynaklardan alınan veriler arasında ciddi farklar saptandığına dikkat çeken Bakan, bu duruma ilişkin Bakanlık’tan açıklama talep etti. Yanı sıra, çevre koruma önlemlerine uymayan işletmelere uygulanan cezai işlemler, tehlikeli atık ve asbest barındıran gemilere dair bazı veriler de sordu.

GEMİ 600 TON ASBEST Mİ BARINDIRIYOR?

Söküm için Türkiye’ye getirilecek olan uçak gemisinin 600 ton asbest barındırdığı iddiasının doğruluğunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na soran CHP’li Bakan, “Diğer ülkelerde görülen tepki sonrası, asbest içeren gemilerin söküm işlemleri Türkiye’ye mi yönlendirilmiştir? Sökülmek üzere ülkemize getirilen gemilerin parçalanmadan önce yapılan kontrollerinde saptanan asbest miktarı ile dış kaynaklardan alınan veriler arasında ciddi farklar saptandığı belirtilmektedir. Söz konusu duruma ilişkin Bakanlığınızın aldığı tedbirler nelerdir?” sorularını yöneltti.

MESLEK HASTALIKLARI İNCELENİYOR MU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, “Asbest içeren gemilerin söküm işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışan işçilerin çalışma koşulları ile ilgili Bakanlığınız hangi tedbirleri almıştır?” diye soran CHP’li Bakan, asbeste maruz kalınması sonucunda oluşan meslek hastalıklarını inceleyen çalışmalar olup olmadığına dikkat çekti.

BAKAN KOCA'YA: ÇABANIZ OLACAK MI?



Asbestin solunum ya da içme suyu yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açtığından hareketle; söküm işlemi yapıldığı yerde yaşayan bölge halkının ileride karşılaşabileceği sağlık sorunları ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yol haritasını soran CHP’li Bakan, “Halk sağlığını ilgilendiren hususlarda karar vericiler arasında olmak için bir çalışmanız veya çabanız olacak mı? Bu konuda diğer Bakanlıklarla koordinasyon ve iş birlikleriniz neler?” dedi.