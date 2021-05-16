Tacizciye tepki gösteren kişi bıçaklandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bisikletiyle gezerken balkonda bulunan kadınları laf atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı.

DHA
16 Mayıs 2021 Pazar, 12:54
Tacizciye tepki gösteren kişi bıçaklandı
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Serdivan ilçesinde bisikletiyle gezen ve balkonda oturan kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, kadınların oturduğu apartmandan çıkan ismi öğrenilemeyen kişiyle kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine saldırgan, bu kişiyi bıçakladıktan sonra kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Toyota Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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