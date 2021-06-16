Tahliye edilen Ayhan Bilgen'den ilk açıklama

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:59

Yargılandığı Kobani Davası’nda dün hakkında tahliye kararı verilen Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhabalar. Tahliyem dolayısıyla arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Tutuksuz yargılama süreci, duruşmalar bir süre daha devam edecek.”





Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, yerine kayyım atanan Kars belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen, eski Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal ile Berfin Özgü Köse için yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.



