Emekli Amiral Özbey Orduevi'nde yaşadıklarını anlattı

13 Nisan 2021 Salı, 16:13

Emekli Amiral Mustafa Özbey, Ankara Adliyesi’nde ifade verdikten sonra gece 02.15’te Merkez Orduevi’ne gittiğini ama kendisine giriş yasağı getirildiğini öğrendiğini açıkladı. Bildiride ismi bulunan emekli askerlerin lojman ve koruma hakları iptal edildiği bildirilmişti.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Mustafa Özbey, “Duruşma bittikten sonra 02:15 gibi Merkez Orduevi’ne geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın orduevi odasında olduğunu söyledim. ‘Eşimi ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi’ söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir.” dedi.

İşte o açıklama:

Duruşma bittikten sonra 0215 gibi Merkez OE'ne geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim.

Eşim ve eşyalarımın OE odasında olduğunu söyledim. , "Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra OE'ni derhal terk etmemizi" söylediler.

Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık

Durum bundan ibarettir. — Mustafa Özbey (@MMOZBEY) April 13, 2021

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal 5 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Yaş durumları nedeniyle emekli amirallerden Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrılmıştı.

İfadelerinin tamamlanmasının ardından emekli 14 amiral serbest bırakılmıştı.