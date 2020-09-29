Tahran iddiaları reddetti: Ermenistan'a İran üzerinden silah gönderilmiyor
İran hükümeti, Azerbaycan'la krizde Ermenistan'a silah yardımı yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Topraklarımızın silah ve mühimmat sevkiyatı için kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan'la çatışmalarda Ermenistan'a yardım için İran üzerinden silah gönderildiğine dair haberleri yalanladı. Mehr ajansının haberine göre, Hatipzade "Ticari malların diğer ülkelere transit geçişini yakından takip edip kontrol ederken, topraklarımızın silah ve mühimmat sevkiyatı için kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
İran Dışişleri dün de Azerbaycan ile Ermenistan arasında acil ateşkes çağrısında bulunmuş, kendilerinin diyalog için arabuluculuk yapabileceklerini açıklamıştı.
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