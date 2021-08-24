Takan'dan dikkat çeken iddia: "Gül’ün Cumhur İttifakı’nın adayı yapılması için"

24 Ağustos 2021 Salı, 10:50

Gazeteci, yazar Fehmi Koru'nun "Millet İttifakı çoğu Abdullah Gül’de mevcut niteliklere sahip bir aday aramalı; bulursa seçimi kazanabilir." sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Koru, Gül ile ilgili iddialar üzerine ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı tartışmalarını "Şaşkınlıkla izlediğini" ifade ederken Korkusuz yazarı Ahmet Takan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Takan yazısında, Abdullah Gül ile ona yakın isimlerin İstanbul'da bir araya geldiğini ve aralarında Fehmi Koru'nun da olduğunu iddia etti. Takan, "Abdullah Gül’ün Cumhur İttifakı’nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?" sorusunu yöneltti.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Hani şu, İstanbul’da, Abdullah Gül’ün 4-5 çok yakın adamı ile birlikte yaptığınız çok özel toplantı var ya… Abdullah Gül’ün ilk başta katılmadığı sonradan yemekli bölümüne dahil olduğu toplantı… O toplantıda neler konuştunuz?.. Abdullah Gül’ün Cumhur İttifakı’nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?.. Sonra ne kararlar alındınız?.. Tayyip Erdoğan’ın özel sağlık durumu ile ilgili hangi özel bilgileri masaya yatırdınız?.. Ne hesap kitap yaptınız?.. Sen anladın onu Fehmi efendi!.. Demek ki, iş öyle senin yazdığın gibi değilmiş…

Bak Fehmi efendi!..

Eski günlerinize dönmek için nasıl yanıp tutuştuğunuz ve nasıl tepindiğinizi çok iyi biliyorum. Sizlere bir tavsiye de bulunayım (öyle kendinizi sağa sola vurmayın) ;

Savunma Bakanı Kayserili Hulusi Akar’ın Cumhur İttifakı içindeki güvenlikçiler ekibi ile yaptığı son toplantıları iyi takip edin. Size oradan (bir ihtimal) ekmek çıkabilir!.."