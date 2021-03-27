Takım gibi takım milli takım!

27 Mart 2021 Cumartesi, 22:10

"Şans" diyenler oldu. "Adamların çizgiye geçen golünü vermediler.." diyen de..

Hollanda galibiyetini küçümseyenler de...

İşte bu geceki Norveç galibiyeti, Şenol Güneş ve öğrencilerini beğenmeyenlere en iyi yanıttır.

Bir başkaldırıdır; 2020 Avrupa Şampiyonası finalleri öncesi.

Umudun adıdır bu çocuklar..

Evet takım gibi bir takım izledik Norveç önünde.

Yardımlaşan oyuncular, birbirinin açığını kapamak için koşan gençler, cesurca savaşan yıldızlar...

Elbette İspanya'daki Norveç maçında daha 4. dakikada atılan gol çok önemliydi.

Çünkü rakip, fizik gücüyle sabırla oynayan bir ekipti ve maçın 0-0 gitmesi onların avantajı olacaktı.

İşte Ozan Tufan, arka direkteki karambol topuna yaptığı vuruşla Norveçlilerin 0-0 rüyasını bozdu..

Sonra Çağlar Söyüncü çıktı sahneye.

Hava toplarındaki hakimiyetiyle ünlü rakibe öyle bir gol attı ki, herkes şaşırdı.

Elbette arakada Haaland ve Sörloth gibi iki önemli golcüyü kadrosunda barındıran Kuzey ekibi pozisyonlar bulacaktı.

İşte orada da, görev adamı Kaan, solbek Umut parladı golcülüğe soyunan Çağlar ile.

Aslında Çağlar için bir parantez açmalıyız.

Uçanı kaçanı tutuyor genç yıldız.

İngilizler boşuna yatırım yapmamış anlaşılan!

Dün de 50 milyon Avroluk Haaland'ı sildi sahadan!

Elbette kaleci Uğurcan'ı da unutmayalım. 2-0 sonrası özellikle Haaland'ın şutlarını çok iyi çıkardı.

Galiba kendisini izleyen Liverpoolluları da hayran bıraktı stiline!

Bu arada Ozan'dan bir şık gol daha gelmez mi?

Gel de sevinme.

Biz sevindik Norveç üzüldü, bozuldu, sertliğe başvurdu 10 kişi kaldı.

Ozan nasıl böyle vites yükseltti anlamak zor.

Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmezken birden ülkenin gözbebeği oldu; bravo kaptan!

3-0 sonrası mı?

Teferruat diyelimg eçelim.

Teknik direktör Şenol Güneş, taktiksel değişikliklerle oyunu soğuttu. Halil Akbunar milli oldu, Caner ile Ozan Kabak millilik sayılarını artırdı, Taylan Antalyalı 12. oyuncu olma yolunda bir adım daha attı...

Öncelikle bu takımın mücadele gücü yüksek.

Bu takım yardımlaşmayı seviyor.

Bu takım genciyle, tecrübesiyle, gerginiyle, sakiniyle bizim toprakları temsil ediyor.

Ne diyelim; teşekkürler milli takım...