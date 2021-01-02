Taksicilerin taksimetre güncelleme bekleyişi gece de sürdü

02 Ocak 2021 Cumartesi, 09:24

İstanbul'da taksimetre ücretlerine yapılan zammın ardından taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, yeni yılın ilk günü Yenikapı'ya gitti. Dün sabah saatlerinde oluşan kilometrelerce kuyruk gece boyunca sürdü.

"VERDİKLERİ ZAMMI PEŞİN OLARAK ALDILAR"

Taksilerciler konuştu:

"Taksimetre ayar sırasındayız. Verdikleri zammın bir seneliğini peşin aldılar bizden. Kazancımızı vereceğiz oda bir senelik peşin. Kazanmadan daha parayı verdik yani."

2 saat süren bekleyişin ardından işlemleri bitiren bir taksici, "Yaklaşık 2 saat sürdü. Ben hızlıyım. Hızlı taksi."

Bekleme sürecinden şikâyet eden başka bir taksici de, "İşimiz bitti ama ben de bittim. 8 saattir buradayım. Hem para veriyoruz hem rezillik çekiyoruz."

GÜNCELLEME NASIL YAPILIYOR?

İstanbul'daki 17 bin taksinin taksimetreleri yapılan zammın ardından güncelleniyor. Peki, bu güncelleme nasıl yapılıyor?

Konunun uzmanı, güncellemeyi şu sözlerle anlattı: "Taksimetreye ayar yapıyoruz. İşimiz 10 dakika ile 12 dakika arasında sürüyor. Mührü sökeceğim, alt kasayı sökeceğim. Sonra da etonom bağlayıp üç versiyon şeklinde ayarlarını yapacağım. Birincisi İ-Taksi şeklinde, ikincisi saat tarih ayarı, üçüncüsü de belediyenin verdiği ayarı atacağız."