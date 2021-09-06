Taksim metro istasyonunda intihar eden kişi yaşamını yitirdi
Taksim Metrosu’nda raylara atlayarak intihar eden kişi yaşamını yitirdi.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi, metronun istasyona yanaştığı sırada bir anda kendini raylara atarak intihar etti. Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağır yaralı olarak rayların altından çıkarılan E.I (23) isimli şahsın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
METRO SEFERLERİ DURDU
Olay nedeniyle M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda seferler geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri ise istasyon girişlerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı açıklandı.
GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI
Genç şahsın intihar girişiminde bulunduğu metroda olan görgü tanığı olan kadın ise ”İşten geliyordum. Hacıosman metrosundan Yenikapı’ya. Metro birden sarsıldı. Şahsın düştüğünü gördük ama kendisi atladı. Sonra bizi dışarı çıkardılar, gerisini göremedik. Biz düştü sandık ama kendi atladı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık, çok korktuk. Sonra kapılar açıldı ve hemen dışarı çıktık” diye konuştu.
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