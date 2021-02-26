Taksim Meydanı'nda inşaatı süren caminin yüzde 99'u tamamlandı

26 Şubat 2021 Cuma, 11:07

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami projesinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlanan caminin ana kubbesindeki 'göbek yazısı' da bitti ve etrafı boyandı. Caminin içerisinin boyanmasıyla çevresindeki peyzaj çalışmalarına ise hızla devam ediliyor.

Tüm mekanlarında alçıpan kaplama ve sıva işlemleri bitmek üzere olan caminin dış cephe ferforje çalışmasının da yüzde 90'ı tamamlandı.

Caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

"ALLAH ÖZEL SEKTÖRDEN RAZI OLSUN"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Olağan İl Kongresi'nde cami projesine ilişkin, "Bir diğer tarafta da özel sektör muhteşem bir camiyi Taksim meydanına inşa ediyor. Allah onlardan da razı olsun. O da on yılların hayaliydi" demişti.