Taksim Meydanı'nı İstanbul halkı belirleyecek: Oylama başladı
Taksim Meydanı Tasarım Yarışması'nda halk oylaması bugün başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projelerin hayata geçirileceği süreç bugün itibariyle başladı.
Oylama başladı!— İBB Haber (@ibbhaberleri) October 18, 2020
Taksim, Bakırköy ve Salacak yarışmalarında söz sırası İstanbullularda.
Oy kullanmak için: https://t.co/vDeQVXjB5X pic.twitter.com/Z9rV0220wd
Kamusal mekânların tasarım ve düzenlemelerini "İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor" temasıyla yarışmaya açan İBB, en yoğun kullanıcı kitlesine sahip, Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçlarını İstanbul halkına sunuyor.
15 Sıra Numaralı Proje - Taksim Kolektifi
19 Sıra Numaralı Proje - Taksim | OBRUK
16 Sıra Numaralı Proje - Herkesin ve her şeyin meydanı Taksim
Bugün başlayan süreçte, İstanbul halkı, T.C. numaraları ile 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında istanbulsenin.org üzerinden oylarını kullanabilir.
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