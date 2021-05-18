Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında yangın

18 Mayıs 2021 Salı, 10:22

Alınan bilgiye göre, AKM inşaatında kullanılan kompresör makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.