Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında yangın
Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, AKM inşaatında kullanılan kompresör makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
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