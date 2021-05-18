Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında yangın

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yangın çıktı.

AA
18 Mayıs 2021 Salı, 10:22
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında yangın
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, AKM inşaatında kullanılan kompresör makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 


İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler