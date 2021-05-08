California'da geçen yılki yangından bu yana dumanı tüten bir Sekoya ağacı keşfedildi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:03

Sputnik'in derlediği ve CNN'de yer alan habere göre, California'daki Ulusal Park Hizmeti görevlileri ve bilim insanları, 2020'de çıkan yangından etkilenen bölgede dumanı halen tütmekte olan bir Sekoya ağacı keşfetti.

Sekoya Ulusal Parkı'nda yer alan ağaca ilişkin CNN'e konuşan park itfaiye yetkilisi Mike Theune, "Akılda tutulması gereken şeylerden biri, dev Sekoya'ların sağlıklı olmak, kozalarını gençleştirmek ve tohumlarını orman zemininde açabilmek için bu ateşe ihtiyaçları olmasıdır" dedi.

Ağaçların genellikle düşük yoğunluklu yangınlara uyum sağlayabildiklerini ancak söz konusu bölgelerde 100 yıldan fazla bir süredir yangının gerçekleşmemiş olmasından dolayı, 'yakıt' olarak nitelendirdikleri bir bitki örtüsüyle karşılaştıklarını dile getiren yetkili, "Dolayısıyla, özellikle çok yoğun ve yüksek sıcaklık yaratan orman yangınları çıktığında bu yakıt bu durumdan faydalanır ve yangının yoğunluğu çok daha fazla artış gösterir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu bitki örtüsüne ilaveten, kuraklık ve düşük yağış oranlarının da bu durumu tetiklediği kaydedildi.

Geçen yıl tarihinin en kötü orman yangını sezonunu geçiren California'da 2020'de 1.6 milyon hektardan daha fazla bir alanı tahrip etmişken, bu yıl kuraklık ve olağanın üzerindeki sıcaklıklar sebebiyle bu tahribatın çok daha fazla olması bekleniyor.

Sekoya & Kings Kanyon Ulusal Parkları'nda yangın yönetimi yetkilisi olarak görev yapan Leif Mathiesen, "2020 Castle yangınlarından zarar gören alanlarda halen duman tütüyor olması, parkın ne derece kuru olduğunu gözler önüne seriyor. Düşük kar yağışı ve yağışlar nedeniyle bu yıl bahardan yaza geçişlerde çok daha fazla yangın meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, park ziyaretçilerini patikalardan ayrılmamaları ve ormanda yürüyüşe çıkmadan önce yakınlarına bulundukları yer konusunda bilgi vermeleri yönünde uyardı.