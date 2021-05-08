California'da geçen yılki yangından bu yana dumanı tüten bir Sekoya ağacı keşfedildi
ABD'nin California eyaletinde geçen yıl çıkan yangının etkilerinin hala sürdüğü ortaya çıktı. Amerikan medyasında yer alan habere göre, dünyanın en uzun ağaç türü olarak bilinen Sekoya ağaçlarından birinden halen duman tütüyor.
Sputnik'in derlediği ve CNN'de yer alan habere göre, California'daki Ulusal Park
Hizmeti görevlileri ve bilim insanları, 2020'de çıkan yangından etkilenen
bölgede dumanı halen tütmekte olan bir Sekoya ağacı keşfetti.
Sekoya Ulusal Parkı'nda yer alan ağaca ilişkin CNN'e konuşan
park itfaiye yetkilisi Mike Theune, "Akılda tutulması gereken şeylerden
biri, dev Sekoya'ların sağlıklı olmak, kozalarını gençleştirmek ve tohumlarını
orman zemininde açabilmek için bu ateşe ihtiyaçları olmasıdır" dedi.
Ağaçların genellikle düşük yoğunluklu yangınlara uyum
sağlayabildiklerini ancak söz konusu bölgelerde 100 yıldan fazla bir süredir
yangının gerçekleşmemiş olmasından dolayı, 'yakıt' olarak nitelendirdikleri bir
bitki örtüsüyle karşılaştıklarını dile getiren yetkili, "Dolayısıyla,
özellikle çok yoğun ve yüksek sıcaklık yaratan orman yangınları çıktığında bu
yakıt bu durumdan faydalanır ve yangının yoğunluğu çok daha fazla artış gösterir"
ifadelerini kullandı.
Söz konusu bitki örtüsüne ilaveten, kuraklık ve düşük yağış
oranlarının da bu durumu tetiklediği kaydedildi.
Geçen yıl tarihinin en kötü orman yangını sezonunu geçiren California'da 2020'de 1.6 milyon hektardan daha fazla bir alanı tahrip
etmişken, bu yıl kuraklık ve olağanın üzerindeki sıcaklıklar sebebiyle bu
tahribatın çok daha fazla olması bekleniyor.
Sekoya & Kings Kanyon Ulusal Parkları'nda yangın yönetimi
yetkilisi olarak görev yapan Leif Mathiesen, "2020 Castle yangınlarından
zarar gören alanlarda halen duman tütüyor olması, parkın ne derece kuru
olduğunu gözler önüne seriyor. Düşük kar yağışı ve yağışlar nedeniyle bu yıl
bahardan yaza geçişlerde çok daha fazla yangın meydana gelebilir"
ifadelerini kullandı.
Yetkililer, park ziyaretçilerini patikalardan ayrılmamaları ve ormanda yürüyüşe çıkmadan önce yakınlarına bulundukları yer konusunda bilgi vermeleri yönünde uyardı.
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