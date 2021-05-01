Taksim'e çıkmak isteyenlere sert müdahale
1 Mayıs 'ta Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis Mecidiyeköy'de sert müdahalede bulundu. İşte ayrıntılar...
"1 Mayıs yasaklanamaz" sloganları atan gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Grupla yürümek isteyenler arasında HDP milletvekili Serpil Kemalbay da vardı.
Gözaltına alınanların Limter-İş, İnşaat-İş, Dev Yapı-İş, Dev Turizm-İş, Genç İşçi Derneği üyesi işçiler olduğu öğrenildi.
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