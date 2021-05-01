Taksim'e çıkmak isteyenlere sert müdahale

1 Mayıs 'ta Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis Mecidiyeköy'de sert müdahalede bulundu. İşte ayrıntılar...

Tuğba Özer
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 08:55
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"1 Mayıs yasaklanamaz" sloganları atan gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Grupla yürümek isteyenler arasında HDP milletvekili Serpil Kemalbay da vardı.

Gözaltına alınanların Limter-İş, İnşaat-İş, Dev Yapı-İş, Dev Turizm-İş, Genç İşçi Derneği üyesi işçiler olduğu öğrenildi.


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