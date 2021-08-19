Taliban, 'Afganistan İslam Emirliği'nin kuruluşunu ilan etti
Taliban, Afganistan'ı ele geçirmesinden dört gün sonra BM Güvenlik Konseyi'ne meydan okuyarak, Afganistan İslam Emirliği'nin kurulduğunu ilan etti.
Taliban Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'ın artık bir "İslam Emirliği" olarak yönetileceğini açıkladı. Böylelikle Taliban, 4 Ağustos'ta bir İslam Emirliği'nin "restorasyonunu" desteklemediğini belirten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (UNSC) doğrudan meydan okumuş oldu.
Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Afganistan İslam Emirliği'nin, ülkenin İngiliz yönetiminden bağımsızlığının 102. yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklama"
Mücahid, İslam Emirliği'nin kuruluşunun İngiltere'nin Afganistan üzerindeki kontrolünü bırakmasından 102 yıl sonra geldiğini belirtti.
19 Ağustos, Afganistan'da bağımsızlığın ilan edilmesi sebebiyle ulusal bir bayram olarak kutlanıyor.
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