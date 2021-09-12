Taliban 'karma eğitimin sona ereceğini' açıkladı: Gerekçesini böyle savundu!

12 Eylül 2021 Pazar, 16:32

ABD'nin 20 yıl sonra çekildiği Afganistan'da yönetimi ele geçiren cihatçı Taliban, ülkede karma eğitimin sona ereceğini açıkladı. Taliban'ın Yüksek Öğretim Bakan Vekili Hakkani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, "karma eğitim sisteminin, İslami ve milli değerlere aykırı olduğunu" savundu.

Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani, bina imkanı olmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini kaydetti.

"PERDE ARKASINDAN DERS VEREBİLİR"

Kız öğrencilere kadın hocaların, erkek öğrencilere de erkek hocaların ders vereceğini dile getiren Hakkani, yeterli kadın hoca bulunmadığı takdirde erkek hocaların perde arkasından kız öğrencilere ders verebileceğini söyledi.

Hakkani, "Bu koşullar altında kızların eğitimlerini sürdürmesine engel bulunmayacaktır. Hatta kızlar sadece lisans değil, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de devam ettirebilirler. Önemli olan, kız öğrencilerin örtünmeye riayet etmesi" diye konuştu.

Geçen hafta özel üniversitelerin eğitime başladığını aktaran Hakkani, yakında devlet üniversitelerinde de derslerin başlayacağını duyurdu.

Taliban'ın geçmişteki yönetiminde, kadın ve azınlık haklarının ciddi şekilde kısıtlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda kadınlar hakları için Afganistan'da protestolar düzenlemişti.