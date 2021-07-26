Taliban saldırılarının artmasıyla birlikte son bir ayda 22 bin aile evini terk etti

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Afganistan’da ordu ile Taliban arasında çatışmalar sürerken köktendinci örgütün, eskiden kalesi durumundaki Kandahar’da yeniden etkinlik kazanma çabasıyla birlikte bölgeden sivillerin kaçışı başladı.

Yetkililer, Kandahar çevresinde son bir aydır şiddetlenen çatışmalarla birlikte 22 bin ailenin evlerini terk ettiğini belirtti. Ailelerin bir kısmının dış bölgelerdeki geçici kamplara sığındığı kaydedildi. AFP’ye konuşan Kandahar Vali Yardımcısı Lalai Dastageeri’nin ise güvenlik güçlerinden bazı birimlerin, özellikle polisin, Taliban’a karşı yeterli önlemi almadığı, bunun da militanların bölgeye bu kadar yaklaşmalarına yol açtığı çıkışı dikkat çekti. Dastageeri, güvenlik güçlerini yeniden bir araya getirme yönünde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

‘33 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER’

AFP’ye konuşan bir Kandahar sakini ise terk etmek zorunda kaldıkları evlerine şu an Taliban tarafından el konulduğunu, kendisinin ise 20 kişilik ailesiyle birlikte altyapı hizmetlerinden yoksun geçiçi bir alanda kaldıklarını anlattı. Ülkenin güneyindeki Kandahar, Kâbil’den sonra yaklaşık 650 bin nüfusuyla ülkenin en büyük kenti. Öte yandan Kandahar’da Taliban’ın kendilerine karşı olan insan hakları aktivistlerini, gazetecileri, aşiret üyelerini hedef aldığı haberleri dikkat çekiyor. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu’na göre, Pakistan sınırı yakınındaki bölgede etkinliğini artıran Taliban militanları en az 33 kişiyi katletti. İnsan Hakları İzleme Örgütü de Taliban’ın bölgede yakaladığı kişilere karşı şiddet uyguladığı, kaçırma, keyfi gözaltı, öldürme eylemlerine bulunduğu yönünde bölgeden haberler geldiğini duyurmuştu. Taliban ise bu suçlamayı reddediyor.

Öte yandan dün Afgan yetkililer geçen hafta Kâbil’e yönelik roket saldırısını düzenleyen Taliban üyesi dört kişinin yakalandığını duyurdu. Saldırı Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin de katıldığı bayram namazı sırasında düzenlenmişti. Ancak saldırıyı IŞİD’in üstlendiği haberleri de gündeme yansımıştı.

AVUSTURYA’DAN SINIRA EK ASKER

Afganistan’dan NATO ile birlikte askerlerini çekme sürecindeki ABD’nin Savunma Bakanı Lloyd Austin’den ise ülkede stratejik kentlere ağırlık veren yerel güçlerin önceliğinin Taliban’ın hızını kesmek olduğu açıklaması geldi. Alaska ziyareti sırasında basına konuşan Austen, “Afgan kolluk kuvvetleri önemli yerleşim birimlerinin çevresindeki varlığını güçlendiriyor” dedi. Afgan ordusunun bu kapasiteye sahip olduğuna inandığını kaydeden Austin “Bunu zaman gösterecek” diye de ekledi.

Afganistan’da şiddetle birlikte göç akını kaygıları da artıyor. Avrupa’nın daha önce Suriye’de yaptığı gibi mali destek karşılığında aralarında Türkiye de olmak üzere bölge ülkelerine bu akışı durdurmak için “kirli pazarlık” hamlesinde olduğu haberleri basına yansımıştı. Avrupa Birliği’nin (AB), Afganistan’dan kaçışı sınırlamak amacıyla Afganistan ve komşularına yönelik yeni bir mali yardım paketi planını ele almakta olduğu aktarılmıştı. Bu arada Avusturya yönetimi, Macaristan, Slovakya ve Slovenya sınırlarında düzensiz göçle mücadele kapsamında görevlendirilen asker sayısının artırılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, AB’nin ortaya koyduğu göç düzenlemelerinin etkisiz olduğunu söyleyerek özellikle Macaristan sınırında yaşanan gelişmeler nedeniyle halihazırda doğu sınırlarında hizmet veren asker sayısının yakın bir tarihte 1000’den 1400’e çıkarılacağını duyurdu. AA’nın haberine göre, bu konuda AB’den gerekli yardımı alamadıkları belirten Nehammer, ülkede artan Afgan topluluğuna işaret etti. Avusturya ve Almanya’nın “AB’nin Afganistan problemini çözemeyeceği” ifadesini kullandı.