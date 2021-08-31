Taliban videosu paylaşan Gökçek, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

31 Ağustos 2021 Salı, 15:36

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gökçek, Afganistan'ı ele geçiren Taliban'a ait bir videoyu paylaştı. Videoda, Taliban birliklerinin helikopterden bir Afganı iple sarkıttığı görüldü. Gökçek bu videoya ise "Taliban ABD'ye çalışan Afganları Helikopterden asıp şehirde dolaştırmış. ABD medyası ayağa kalkmış" notunu düştü.

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'na seslenen Gökçek, "Dostun Biden seni de satmasın" diyerek üstü kapalı olarak CHP liderini tehdit etti.





CHP'DEN SERT TEPKİ

Gökçek'in tepki çeken paylaşımı üzerine Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Sonuçta Afganistan'ı zihnen tanıyan partinden ve onunla aynı düşündüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı'ndan utanmalısın" dedi.

Başarır açıklamasının devamında, "Afganistan resmi mercileri ile görüşürüz diyen Ömer Çelik bir anlamda Afganistan‘ı tanımıştır. Afganistan’da görüşebileceği hangi resmi merci var merak ediyorum. Seçilmiş, sandıkla gelen bir iktidar mı var? Sonuçta Afganistan‘ı zinnen tanıyan partinden ve onunla aynı düşündüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı‘ndan utanmalısın!" diye belirtti.

Başarır konuşmasına, "Utanması gerekenler Orta Doğu‘da, Afganistan’da Amerika’nın taşeronluğunu yaparak Müslüman kanı dökenlerdir! Bu yüzden kafanı kaldır ve önce tabelana bak!" ifadeleriyle son verdi.