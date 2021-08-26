Savcılık harekete geçti! Melih Gökçek'e Ankapark şoku

26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:32

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yapım maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı Ankapark için Savcılık harekete geçti.

Uzun süredir atıl olan, her geçen gün milyonlarca lira kamu zararı artan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin devralmak için hukuk mücadelesini sürdürdüğü Ankapark’ın mal alımı ihaleleri hakkındaki soruşturma nedeniyle Savcılık, belediyeden bilgi talebinde bulundu.

801 milyon dolar verilerek yapılan ve kısa sürede kapanan Ankapark’ta her geçen gün hırsızlık olayları ve kamu zararı yaşanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma için ilk adım geldi.

50 bin TL teminatla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri için tedbir kararı alınan parka yapılan mal alım ihaleleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Gökçek döneminin yöneticileri hakkında bilgi ve belge talebinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gökçek dönemi hakkında “suç işlemek için teşekkül kurmak” suçu işlendiği iddiasıyla şimdiye kadar verilen yolsuzluk dosyalarının bir kısmının birleştirilerek çatı iddianamesi düzenlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulacağı öğrenildi.