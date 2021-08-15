Taliban yetkililerinden Türkiye açıklaması: ‘Düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz’

15 Ağustos 2021 Pazar, 15:01

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, “Kabil'in kapılarına dayandıklarını”, “istedikleri an Kabil'i alabileceklerini” belirtti. Mücahid, sivil insanların zarar görmemesi için Kabil'i zor kullanarak almak istemediklerini kaydetti.

Kabil yönetimiyle müzakerelerin başladığını dile getiren Mücahid, "Barışçıl yollarla Kabil'i teslim alacaklarını" vurguladı.

Mücahid, "Kimsenin canı ve malına zarar vermek istemediklerini ve Kabil halkının bu konuda endişesinin olmaması gerektiğinin" altını çizdi.

"İSLAM HÜKÜMETİ"

Mücahid, "Tüm Afganlara hizmet edecek ve herkes tarafından kabul görecek, herkesin kendisini bulabileceği bir İslami hükümet kuracağız" dedi.

Eski lider Muhammed Ömer'in oğlu olan Molla Muhammed Yakup da Independent Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Kabil'e girmeye başladıklarını kaydetti.

Molla Muhammed Yakup, "Kabil çok kısa süre içerisinde kontrolümüze geçecek. Afganistan İslam Emirliği'nin zaferini tüm dünya kabul etmeli. Bizi tanıyan ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya hazırız" dedi.

"HİÇBİR ÜLKENİN BULUNMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani için "Afganistan için büyük bir sorundu" ifadelerini kullanan Yakup, "Binlerce kişinin ölümünden sorumlu biri. Zaferimizi kabul etmeli" diye ekledi.

"Afganistan topraklarında hiçbir ülkenin bulunmasına izin vermeyeceğiz" diyen Yakup, "Kısa süre içerisinde hangi ülke olursa olsun Afganistan İslam Emirliği topraklarında yabancı güçleri işgalci olarak görüp gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

"MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Türkiye hakkında da konuşan Yakup, "Türkiye, yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke" dedi ve ekledi:

Erdoğan'dan bize karşı saygılı olmasını arzuluyoruz. Türkiye, birçok Afgan'ı barındıran ve yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke. Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz.

Kaynak: Independent Türkçe