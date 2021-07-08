Taliban'dan Rusya'ya resmi ziyaret
Afgan radikal İslamcı grup Taliban'ın siyasi biriminden bir heyet, Moskova'ya diplomatik bir ziyaret yaptı.
Rus Interfax haber ajansının bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın siyasi biriminden bir heyet, Moskova'ya diplomatik ziyarette bulundu. Görüşmeye ilişkin herhangi bir detay verilmedi.
ABD'nin 20 yılın ardından Afganistan'daki askeri birliklerini çekmeye başlamasıyla Taliban bölgesel kazanımlar elde etmiş ve ülkedeki güvenlik hızla zayıflamıştı
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