Taliban'dan Rusya'ya resmi ziyaret

08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:33

Rus Interfax haber ajansının bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın siyasi biriminden bir heyet, Moskova'ya diplomatik ziyarette bulundu. Görüşmeye ilişkin herhangi bir detay verilmedi.





ABD'nin 20 yılın ardından Afganistan'daki askeri birliklerini çekmeye başlamasıyla Taliban bölgesel kazanımlar elde etmiş ve ülkedeki güvenlik hızla zayıflamıştı